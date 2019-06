Gemeinderatssitzung

Lindwedel. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Lindwedel findet am

Donnerstag, 20. Juni, um 20 Uhr im Restaurant Balland's in Lindwedel statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten und Mitteilungen des Gemeindedirektors die Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 sowie der Beschluss einer Satzung der Gemeinde Lindwedel über die Betreuung von Schülern vor Schulbeginn zur Ergänzung der Ganztagsbetreuung in der Grundschule Lindwedel.