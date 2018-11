Gemeinderatssitzung

Schwarmstedt. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Schwarmstedt findet am Montag, 12. November, um 20 Uhr im Uhle-Hof, Unter den Eichen 2 statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten und Mitteilungen des Gemeindedirektors die Änderung des VBP „Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel“ mit Teilaufhebung des BP „Kerngebiet“ der ersten Ergänzung mit örtlicher Bauvorschrift, die Resolution zur Verkehrsführung im Baustellenbereich A 7 zwischen Schwarmstedt und Mellendorf, der Energie-Erlebnisrundweg mit interaktiiven Stationen inklusive Umgestaltung des Spielplatzes am Hallenbad in Schwarmstedt sowie die Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigegeräten.