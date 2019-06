Gemeinderatssitzung in Essel

Essel. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Essel findet am Mittwoch, 26. Juni, um 20 Uhr im Schützenhaus, Bothmerscher Weg 11 statt. Auf der öffentlichen Tagesordnung stehen neben Berichten und Mitteilungen des Gemeindedirektors der Verzicht auf den Sitz im Rat der Gemeinde Essel gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 NKomVG durch Herrn Jürgen Hornbostel, b) Einführung und Verpflichtung des Gemeinderatsmitgliedes Herrn Alexander Berger, der Verzicht auf den Sitz im Rat der Gemeinde Essel gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 NKomVG durch Herrn Thomas Werner, b) Einführung und Verpflichtung des Gemeinderatsmitgliedes Frau Kirstin Hamer, die Besetzung eines stellvertretenden Beigeordneten im Verwaltungsausschuss b) Benennung von Ratsmitgliedern in den Kindergartenbeirat Essel c) Benennung des stellvertretenden Fraktionssprechers der UWG-Fraktion, Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 sowie die Neu- und Umgestaltung des Spielplatzes „Eichenweg" in Essel.