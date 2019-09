Gemeindewettbewerb der Jugendfeuerwehren

Heidekreis. Zum diesjährigen Gemeindewettbewerb der Jugendfeuerwehren der Samtgemeinde Rethem/Aller in Kooperation mit den Jugendfeuerwehren der Samtgemeinde Schwarmstedt wird herzlich eingeladen. Start ist am Sonnabend, 21. September, um 10 Uhr in Frankenfeld, Dorfstraße (am Wehr). Die Siegerehrung ist für circa 16 Uhr geplant. Die Jugendfeuerwehren der SG Rethem/Aller und Schwarmstedt sowie die Feuerwehr Frankenfeld würden sich freuen, zahlreiche Besucher begrüßen zu können.