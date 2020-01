Gemeinsames Singen

Schwarmstedt. Der Seniorenbeirat Schwarmstedt lädt herzlich ein in sein Büro, Hauptstraße 4 am Montag, 13. Januar, um 18 Uhr zum gemeinsamen Singen, begleitet von Karl-Heinz Steinmann an der Gitarre wie immer bei Kaffee, Tee und Keksen. Der Eintritt ist frei.