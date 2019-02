Gemeinsames Singen

Schwarmstedt. Beim nächsten Seniorennachmittag werden wieder Volkslieder, begleitet von Karl-Heinz Steinmann an der Gitarre, gesungen. Der Seniorenbeirat Schwarmstedt lädt ganz herzlich ein in sein Büro, Hauptstraße 4, am Montag, 11. Februar, um 18 Uhr wie immer bei Kaffee, Tee und Keksen. Der Eintritt ist frei.