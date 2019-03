Pantomime und Musik mit Jürgen Werth und Carlos Martinez

Heidekreis. Sie präsentieren Geschichten zum Lauschen und Staunen: Der spanische Ausnahme-Pantomime Carlos Martinez und der deutsche Songpoet Jürgen Werth. Am Donnerstag, 28. März, sind die beiden Künstler mit ihrem neuen Programm „Und die Ohren werden Augen machen“ im GRZ Krelingen zu erleben. Ein außergewöhnlicher Theater- und Konzertabend, bei dem die Augen zu hören und die Ohren zu sehen beginnen. Mal urkomisch, mal nachdenklich und besinnlich, aber immer unerwartet. Die Kombination von Musik und Pantomime verspricht einen spannenden und ausgesprochen unterhaltsamen Abend mit immer wieder überraschenden Pointen. Der Abend in Krelingen ist die Premiere des neuen Programms von Carlos Martinez und Jürgen Werth. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Krelinger Heinrich-Kemner-Halle. Karten sind im Vorverkauf in der Krelinger Buchhandlung, im Ticketcenter der Walsroder Zeitung und über www.cvents.de erhältlich. Auch an der Abendkasse wird es noch Karten geben.