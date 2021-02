Gewerbeschau wird verschoben

Schwarmstedt. Die weit über den Heidekreis bekannte und beliebte Gewerbeschau musss in diesem Jahr wegen der vorherrschenden Pandemie leider ausfallen. Dieses Jahr mag sich im Moment zwar gut entwickeln was die Inzidenzwerte anbelangt, aber es sind zurzeit leider keine größeren Veranstaltungen möglich. Wir rechnen zwar im Laufe des Jahres damit wieder langsam in ein ruhigeres Fahrwasser zu gelangen, müssten für Ende Mai jedoch schon längst mit den Vorbereitungen für die Gewerbeschau angefangen haben. Selbst wenn im Mai wieder etwas und die Betonung liegt auf „etwas“ in Sachen vorsichtige Öffnung ginge, wären wir doch gezwungen ein besonderes Hygienekonzept vorzulegen beziehungsweise genehmigen zu lassen. Das ginge einher mit Einlasskontrollen und vielen anderen Auflagen, die das ganze Projekt teuer sowie für die Aussteller als auch für die tausenden von Interessierten Bürgerinnen und Bürger unattraktiv machen würde. Mal ganz abgesehen von der immer noch lauernden Gefahr der Ansteckung. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, KS und WIR haben schon das Datum für die nächste Gewerbeschau besprochen, es ist der 21. und 22.Mai 2022.