Glaselemente eingeschlagen

Schwarmstedt. In der Zeit zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 7.50 Uhr, schlugen

Unbekannte drei Glaselemente der evangelischen Kirche an der Marktstraße ein. Der Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit

der Polizei in Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 80 03 50 in Verbindung zu setzen.