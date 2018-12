Glasfaser-Beratung

Lindwedel. Das Thema Glasfaser-Anschluss beschäftigt derzeit viele Lindwedeler. Nur wer jetzt und damit rechtzeitig handelt, kann einen - in der Regel - kostenlosen Glasfaser-Anschluss bis in sein Haus erhalten. Zudem gibt es eine im ersten Jahr ermäßigte Gebühr, die oftmals günstiger als der bisherige DSL-Anschluss ist. Mehrere hundert Lindwedeler haben daher bereits jetzt die Beratung genutzt und einen Auftrag für Glasfaser erteilt. Noch einmal werden vor Weihnachten vor Ort Beratungstermine in Lindwedel abgehalten, bei denen auch Aufträge erteilt werden können. Diese finden auch am Samstag von 9 bis 15 Uhr im Hotel Balland statt. Lindwedeler, die bereits bei htp Kunde sind, werden gebeten ihre Kundennummer mitzubringen, da dies die Antragsaufnahme beschleunigt. „Besonders erfolgreich ist die Aktion auch für die Lindwedeler Vereine, denn diese erhalten 50 Euro bei Angabe des Vereinscodes VWK1810394“, erläutert Björn Gehrs. Weitere Informationen auch im Internet unter www.Glasfaser-Initiative-Schwarmstedt.de