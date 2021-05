Glasfaser

Schwarmstedt. Viele Schwarmstedter haben bereits einen Glasfaser-Auftrag erteilt, denn nur jetzt im Erstausbau besteht die Chance, einen solchen Anschluss bis in das Haus ohne Ausbaukosten zu erhalten. Es ist sehr wichtig, diesen Termin nicht zu verpassen, berichtet die Glasfaser-Initiative. An den Sonnabenden, 15. und 28. Mai, von 10 bis 16 Uhr und am Freitag, 28. Mai, von 10 bis 18 Uhr werden daher im Wiesenweg 1 zusätzliche Beratertage für Schwarmstedter Einwohner angeboten. Telefonische Beratung ist zudem jederzeit unter (05071) 9 68 40 oder 8 00 02 76 möglich. Nur der rechtzeitige Auftrag sichert die Teilnahme. Wer die Frist verpasst, dessen Haus bleibt unversorgt.