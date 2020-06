Glasfaser: Infofilm statt Infoabend

Bothmer. Aufgrund der Corona Pandemie konnte diesmal leider der Infoabend zum Glasfaseraubau in Bothmer nicht wie sonst üblich stattfinden. Auf der Internetseite www.Glasfaser-Initiative-Schwarmstedt.de ist stattdessen ein zehnminütiger Infofilm von htp zum geplanten Glasfaser-Ausbau in Bothmer abrufbar, der viele Fragen beantwortet. Zudem können interessierten aus Bothmer bei Fragen und Aufträgen unter der Nummer (0 50 71) 9 68 40 oder (0 50 71) 8 00 02 76 meldenbeziehungsweise direkt htp-Partner, wie Firma Kretschmann am Ortseingang von Bothmer aufsuchen. Sehr wichtig für Bothmer und die Dorfgemeinschaft: Bei Angabe des Vereinscodes VWK1504263 erhalten Bothmersche Vereine pro Vertrag 50 Euro von htp.