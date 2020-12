Glasfaser: Montag letzter Tag

Norddrebber/Gilten. Endspurt in Gilten und Norddrebber . Nur noch bis zum Montag, 21. Dezember haben die Einwohner aus Gilten und Norddrebber, um den nur im Erstausbau ohne Anschlusskosten erhältlichen Glasfaseranschluss zu beantragen und bei der Bauausführung berücksichtigt zu werden. Eine telefonische Beratung ist noch unter der Telefonnummer 05071-96840 oder 05071-8000276 ist möglich. Am Montag besteht die letzte Chance für eine persönliche Antragsaufnahme bei Partnern vor Ort - beispielsweise im Wiesenweg 1, Schwarmstedt. Wer die Vorteile des Glasfaser nutzen will, muss jetzt aktiv werden, berichtet die Glasfaser-Initiative. Wer den Termin verpasst, bleibt beim Erstausbau des Glasfasernetzes in Gilten und Norddrebber unberücksichtigt und erhält keinen Glasfaseranschluss.