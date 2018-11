Glasfaseranschluss in Lindwedel

Lindwedel. Aufgrund der großen Nachfrage werden am Sonnabend, 1. Dezember, ab 8.30 Uhr wieder Mitarbeiter der Firma HTP, in den Räumen der Fahrschule Minke in Lindwedel, für Vertragsabschlüsse bereitstehen.