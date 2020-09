Glasfaserausbau in Gilten

Beratertage und Aufträge ab Mitte Oktober

Gilten. Der Glasfaserausbau in der Samtgemeinde Schwarmstedt wird in den Orten Gilten und Norddrebber weiter gehen. Dies ist eine gute Nachricht für alle Einwohner, freut sich Björn Gehrs nach einem Gespräch mit htp Geschäftsführer Thomas Heitmann. Im Oktober wird htp Informationsmaterial an alle Haushalte verteilen und Beratertage veranstalten. Diese sind im Dorfgemeinschaftshaus Gilten am 16. Oktober von 12 bis 20 Uhr und am 17. Oktober von 10 bis 15 Uhr: In Norddrebber finden die Beratertage am 19. Oktober von 11 bis 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt. Darüber hinaus besteht ab Mitte Oktober auch die Möglichkeit htp Partner vor Ort zu kontaktieren. Voraussetzung für den Ausbau ist ein entsprechendes Bürgerinteresse. "Nur jetzt besteht die Chance einen Anschluss ohne zusätzliche Kosten zu erhalten. Dies ist eine große Chance für uns. Die kommt nicht wieder", betont Bürgermeister Erich Lohse aus Gilten. Auch er ruft alle Bürgerinnen und Bürger daher zur Teilnahme auf, denn nur wenn 40 Prozent der Haushalte im Ausbaugebiet in Gilten und Norddrebber mitmachen und Glasfaser beauftragen kommt es zum Ausbau. Bereits einmal waren die Giltener bei dem Ausbau des schnellen Internets erfolgreich. Vor zehn Jahren starteten Stefan Dreesmann, Heino Fegebank, Christiane Göpf und Erich Lohse eine DSL-Initiative, die zu einem ersten Ausbau mit VDSL durch die Telekom führte, der aber heute längst nicht mehr ausreicht. An diesen Erfolg wollen die Initiatoren anknüpfen und nun kräftig für den Glasfaser-Ausbau in der Dorfgemeinschaft werben. Informationen im Internet auch unter www.Glasfaser-Initiative-Schwarmstedt.de