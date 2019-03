Glück ist eine Entscheidung

Tools und Strategien für mehr Zufriedenheit

Heidekreis. Da leben wir in einer Zeit, die uns alles bieten kann, was wir uns wünschen: Im Idealfall haben wir einen Job, einen Partner, ein warmes Zuhause, Nahrung im Überfluss und vieles mehr. Und doch sind viele nicht glücklich. Warum ist das so? Wer oder was sabotiert einen und wie lässt sich das ändern –ohne ein Sabbatical in Indien, eine jahrelange Psychotherapie, kostenintensive Coachings aller Art, bunte Pillen oder was immer Abhilfe verspricht?Die Lösung mancher Probleme ist so unfassbar einfach, dass es geradezu absurd ist. Genau darin liegt die Krux. Jeder von uns hat das Zeug dazu glücklich zu sein, denn Glück ist eine bewusste Entscheidung und in letzter Konsequenz nahezu unabhängig von äußeren Faktoren. Wie ein Umdenken gelingen kann und welche Methoden dabei helfen können, vermittelt die Dozentin anhand ihrer eigenen Geschichte. Praxiserprobt und alltagstauglich.Das Seminar findet am Mittwoch, 20. März, von 18 bis 20.30 Uhr im Landkreisgebäude Soltau, Harburger Straße 2, Raum 305 statt. Anmeldeschluss ist der 15. März. Veranstalter und Anmeldung: Koordinierungsstelle Frau &Wirtschaft Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder per E-Mail www.koostelle-heidekreis.de.