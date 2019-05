Glück und Stauden lassen sich teilen

Pflanzentauschbörse am 18. Mai in Lindwedel

Lindwedel. Die Eisheiligen sind nach dem 14. Mai vorbei und damit können auch die frostempfindlichen Pflanzen mit ruhigem Gewissen nach draußen verpflanzt werden. Wer mit den überzählige Jungpflanzen, Ableger, Zwiebeln oder Stauden andere erfreuen mag oder gar Saatgut von Sommerblumen, Kräutern, Zimmerpflanzen übrig hat, kann diese am Sonnabend, 18. Mai, von 14 bis 17 Uhr an die Alte Schule, Schulstraße 7 mitbringen und gegen andere Pflanzen und Raritäten eintauschen. Auch sind Pflanzenprodukte wie Marmeladen, Pestos, Blütensalben, Sirup oder einfache gut erhaltene Gartengeräte als Tauschgut gern gesehen. Nach dem regem Tauschhandel kann sich mit Kaffee, selbst gebackenen Kuchen und Gartengesprächen gestärkt werden.Und wer darüber hinaus mehr Gartenwissen-Austausch und Pflanzenbegeisterung sucht, kann jeden ersten Freitag im Monat ab 19 Uhr die offene Gartengruppe in der Alten Schule in Lindwedel besuchen.