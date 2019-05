Gottesdienst

Heidekreis. Am Donnerstag, 30. Mai, um 10 Uhr laden die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Düshorn-Ostenholz und Walsrode ein zum gemeinsamen Gottesdienst auf der FloraFarm in Bockhorn. Unter freiem Himmel wird der Himmelfahrt Jesu Christi gedacht, welche Christen in der ganzen Welt 40 Tage nach Ostern feiern. Die Predigt in diesem festlichen Gottesdienst wird Pastor Thorben Bernhardt aus Walsrode halten, die Liturgie wird Pastor Bernd Piorunek aus Düshorn gestalten. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Düshorner Posaunenchor unter Leitung von Peter Schulze begleitet. Auch in diesem Jahr wird der Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt als regionales Projekt von den beiden Kirchengemeinden Walsrode und Düshorn-Ostenholz gefeiert. Die FloraFarm in Bockhorn bietet dafür nicht nur eine reizvolle Naturkulisse, sondern mit dem nach dem Gottesdienst beginnenden Ginsengfest auch die Gelegenheit, den Gottesdienstbesuch mit einem Frühlingsausflug zu verbinden.