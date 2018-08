Gottesdienst

Heidekreis. Am Sonntag, 19. August, um 15 Uhr lädt die Kirchengemeinde Düshorn- Ostenholz zum Gottesdienst an den Siebensteinhäusern ein, bei dem auch Gäste aus der Partnergemeinde Irati/Brasilien mitfeiern werden. Dieser Gottesdienst unter freiem Himmel an der besonderen Naturkulisse der steinzeitlichen Gräber auf dem Truppenübungsplatz hat schon Tradition und lässt sich gut mit einem Sonntagsausflug mit dem Fahrrad oder Auto verbinden. In der Predigt wird Pastor Bernd Piorunek eine Erzählung aus der Apostelgeschichte auslegen. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Düshorner Posaunenchor begleitet.