Gottesdienst im Grünen

Schwarmstedt. „Aller guten Dinge sind drei!“ Unter diesem Motto lädt die Kirchengemeinde St. Laurentius zum „Gottesdienst im Grünen“ am morgigen Sonntag, 7. Juni, ein. Vater, Sohn und Heiliger Geist – drei Personen und doch ein Gott, der uns seinen Segen schenkt. Um dieses Thema geht es in der Andacht mit Pastorin Tina Meyn am Sonntag Trinitatis. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr im Kirchgarten vor der St. Laurentiuskirche. „Im Grünen“ ist das gemeinsame Feiern mit Abstand einfach möglich: Zur Begrüßung erhalten alle Teilnehmenden einen Tropfen Desinfektionsmittel auf die Hände und geben Namen und Telefonnummer an. Menschen aus einem Haushalt können ihre Stühle zusammenstellen. Eine telefonische Voranmeldung ist nicht erforderlich. Musikalisch begleitet wird die Andacht von Organistin Clara-Liliane Strutz. Bei schlechter Witterung wird das Kirchgebäude genutzt.