Gottesdienst verschoben

Schwarmstedt. Der für den letzten Sonntag im Juni geplante Online-live-Gottesdienst fällt aus organisatorischen Gründen aus. Doch nach der Sommerpause geht es am 26. September, dem letzten Sonntag des Monats, wieder los! Wie immer um 19 Uhr online-live über das Videokonferenzportal Zoom mit Diakoninnen und Pastoren aus der Region für die Region! Im September wird es - wie es der Tag der Bundestagswahl nahe legt - um das Thema Wahl gehen. Dazu werden alle Teilnehmenden ganz praktisch die Möglichkeit haben, aus verschiedenen Optionen für die Gottesdienstgestaltung abzustimmen und so den Ablauf direkt mitgestalten. Wer technische Unterstützung zur Teilnahme an einer Zoom-Konferenz benötigt, kann sich im Vorfeld mit Fragen an Pastorin Tina Meyn aus Schwarmstedt wenden, Telefon (0 50 71) 97 91 226 oder an tina.meyn@evlka.de).