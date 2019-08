Gottesdienste zur Einschulung

Heidekreis. In diesem Jahr starten die Erstklässler am Sonnabend, 17. August, in ihr Leben als Schulkind. Diesen besonderen Tag wird gemeinsam als Gemeinde mit ganz besonderen Gottesdiensten gefeiert. Entweder schon am Abend vorher, als Einstimmung auf den ersten Schultag und als Unterbrechung der hektischen Vorbereitungen oder direkt am Sonnabend vor Schulbeginn. In den Gottesdiensten können die Familien und natürlich besonders die Schulkinder noch einmal zur Ruhe kommen, und sich auf den Tag einstimmen um dann anschließend gestärkt und mit Gottes Segen in die Schule zu starten. Das Team bereitet sich schon ausgiebig vor, so dass fröhliche Lieder, eine spannende Geschichte und noch vieles mehr auf die Kinder und Erwachsenen wartet. Da im Gemeindebrief ein Fehlerteufel tobte hier die richtigen Termine der Gottesdienste: Freitag, 16. August, 16.30 Uhr für die Grundschule Buchholz in Schwarmstedt in der Kirche; Freitag, 16. August, 18.10 Uhr für die Grundschule Lindwedel in Lindwedel im Gemeindezentrum; Sonnabend, 17. August, 9 Uhr für die Grundschule Schwarmstedt in der Kirche; Sonnabend, 17. August, 9.30 Uhr für die Grundschule Bothmer in Gilten in der Kirche.