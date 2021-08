Gottesdienste zur Einschulung

Schwarmstedt. In der St.-Laurentius-Kirchengemeinde finden Gottesdienste zur Einschulung am Freitag, 3. September, statt. Für die Grundschüler aus Buchholz beginnt dieser um 16.30 Uhr vor der Kirche in Schwarmstedt. Vor dem Gemeindezentrum in Lindwedel geht es für die neuen ABC-Schützen um 18.10 Uhr los.