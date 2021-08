Grillen am Kreisel

Essel. Am Freitag, 27. August, findet ab 18 Uhr in Essel am Kreisel Buchenweg/Eichenweg wieder das Grillfest für alle Bürger statt. Für das leibliche Wohl stehen Getränke bereit, es werden Würstchen und auch vegane und vegetarische Spezialitäten gegrillt. Die Kinder können am Glücksrad kleine Preise ergattern. Für die musikalische Begleitung sorgt der hannoversche Keyboarder Simon Asmus. Die Kandidaten und Kandidatinnen der SPD-Liste in Essel werden vor Ort sein und freuen sich über angeregte Gespräche anlässlich der bevorstehenden Kommunalwahl am 12. September. Gerne nehmen sie Ideen und Anregungen für die Gestaltung des Ortes entgegen. Und auch der Bundestagskandidat der SPD in unserem Wahlbezirk und Generalsekretär Lars Klingbeil wird das Grillfest ab ca. 19.30 Uhr besuchen und steht dann für Gespräche zur Verfügung. Darüber hinaus wird der von der SPD unterstützte Landratskandidat Jens Grote im Laufe des Abends vorbeischauen.