Großer Dorfflohmarkt in Suderbruch

Suderbruch. Am 29. August wird es in Suderbruch einen Dorfflohmarkt geben. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Das Dorf soll sich in einen riesigen Flohmarkt verwandeln. Anwohner und deren Freunde können dort in der Zeit von 10 bis 16 Uhr mit Ständen direkt vor ihrer Haustür echte Schätze auspacken und verkaufen. Organisiert wird der erste Suderbrucher Dorfflohmarkt von der Dorfgemeinschaft Suderbruch. Nach dem großartigen Erfolg des Flohmarktes "Unter den Linden" 2019 ließ die Corona-Pandemie die Planungen im vergangenen Jahr stocken. Nun soll ein Dorfflohmarkt mit einem Hygienekonzept doch stattfinden.

Die ersten Anmeldungen der Stände sind bereits eingegangen, weitere sollen noch folgen. Es wird um eine Kuchenspende als Standgebühr gebeten. „Damit werden die Kosten für Hygienekonzept und Werbung gedeckt“. Das entsprechende Kuchenbüfett wird am Feuerwehrhaus und Schützenhaus aufgebaut. Je nach geltendem Hygienekonzept werden die Kuchenstücke dann zum Mitnehmen angeboten. Ebenso wird es Bratwurst und Getränke geben.

Die Organisatoren werden schauen, welche Hygienemaßnahmen am 29. August gelten und entsprechend reagieren. Im besten Fall sind bis dahin weitere Lockerungen in Kraft getreten. Im schlimmsten Fall kann das aber auch bedeuten, dass die Veranstaltung abgesagt werden muss. Anmeldungen für Stände von Ortsfremden möglich unter Telefon (0 50 74) 9 21 14 oder hzumberge@t-online.de bis spätestens 20. August. Weitere aktuelle Informationen, besonders zu den Corona-Auflagen zum Flohmarkt finden Interessierte unter www.Suderbruch.de