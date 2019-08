Großer Flohmarkt unter den Linden in Suderbruch

Suderbruch. Am Sonntag, 8. September, findet von 11 bis 17 Uhr ein großer Flohmarkt unter den Linden in Suderbruch statt. Von Trödel bis guterhaltenen liebenswerten Gegenständen wird alles angeboten. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Der Spielplatz für die Kleinen ist in unmittelbarer Nähe, Musik wird es in Form von Straßenmusik geben. 36 Stände haben mit mehreren Metern Standlänge schon zugesagt. Verbindliche Standanmeldung mit Telefonnummer und Platzbedarf sind noch bis zum 31. August unter info@vieh-ev.de oder telefonisch unter (0 50 74) 9 21 14 möglich. Die Dorfgemeinschaft Suderbruch lädt ein zum Stöbern und Kaufen vorbeizukommen.