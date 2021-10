Noch zwei Veranstaltungen nächste Woche

Heidekreis. Mehrere Veranstaltungen finden im November im Rahmen der Gründungswoche im Heidekreis statt. Die Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft des Heidekreises veranstaltet ein „Business-Power-Weekend für Frauen“. Das U-Netz Heidekreisbietet zusammen mit den Vorbildunternehmerinnen im Heidekreis und der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft des Heidekreises ein „Unternehmerinnen-Speed-Dating“ an. Den Abschluss bildet die „Expertensprechstunde Marketing und PR“ der Agentur MARKE ICH und der Produktionsfirma shs medien in Kooperation mit der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft des Heidekreises.Gestern standen bereits „Know- how zur Existenzgründung“ und „Das Marketing-Basis-Kit“ auf dem Programm. Am heutigen Sonnabend, 6. November, werden die Themenbereiche „Gründungswissen Steuerrecht“, „Akquise“ und „Erfolgreich verhandeln“ beleuchtet. Die Vortragsreihe findet in Präsenz im Hotel Park Soltau statt. Alle weiteren Informationen zum kostenpflichtigen und nur komplett buchbaren Kompaktseminar gibt es unter www.koostelle-heidekreis.de.Am Mittwoch.10. November, um 19 Uhr folgt das Unternehmerinnen- Speed-Dating mit Antje Diller-Wolff, Inhaberin des Unternehmens shs medien, Carola Fernau, Inhaberin der CMF Immobilienservice GmbH, und Anika Schön, Inhaberin der Werbeagentur MARKE ICH. Unter dem Motto „Was Sie schon immer zum Thema Selbstständigkeit wissen wollten, sich aber nie zu fragen trauten“, stehen an diesem Abend im Hotel Luisenhöhe in Walsrode diverse gestandene Unternehmerinnen mit gleichermaßen kompetenten wie ehrlichen Antworten parat. In kurzen Zeitfenstern geht es von Unternehmerin zu Unternehmerin, sodass ein breites Spektrum an Fragen in vertrauensvollen Zweiergesprächen beantwortet werden kann. Auch die Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft des Heidekreises ist als Kooperationspartner mit einem Beratungsstand dabei. Alle weiteren Informationen stehen unter www.u-netz-heidekreis.de zur Verfügung. Anmeldungen können bis zum 5. November 2021 gerne an Carola Fernau, Vorsitzende des U-Netzwerks Heidekreis e. V., per E-Mail unter info@u-netz-heidekreis.de gerichtet werden. Zu guter Letzt stehen Anika Schön und Antje Diller-Wolff am Freitag, dem 12. November 2021, von 10 bis 12 Uhr ehrenamtlich in der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft des Heidekreises zur Verfügung, um Gründerinnen, Gründern und Interessierten verschiedenste Fragen rund um Außen- und Selbstdarstellung, Werbung und Selbstständigkeit zu beantworten. Die kostenfreie „Experten-sprech- stunde Marketing und PR“ findet in der Kreisverwaltung in Soltau statt. Detaillierte Informationen können unter www.gruendungswoche.de und dort in der Veranstaltungsdatenbank oder unter www.koostelleheidekreis.de abgerufen werden. Anmeldungen nimmt Margitte Petersen von der Koordinierungsstelle Frau & Wirt- schaft des Heidekreises telefonisch unter Telefon (0 51 91) 970-612 oder per E-Mail unter koo- stelle@heidekreis.de gern entgegen.Die Gründungswoche Deutschland wird im November 2021 zum zwölften Mal unter Federführung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) aus- gerichtet. Gründungsakteure und Förderer von Gründergeist beteiligen sich als Part- ner an der bundesweiten Aktion, um die Gründungskultur und das Gründungsklima in Deutschland mit zusätzlichen Impulsen zu stärken. Während und rund um die Gründungswoche bieten die Partner - darunter Kammern, Wirtschaftsförderungen, Bildungseinrichtungen - deutschlandweit eine Vielzahl an Präsenz- oder Online-Veranstaltungen an. In Seminaren, Workshops, Wettbewerben und vielen weiteren Veranstaltungsformaten wird das umfassende Spektrum der Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebote für Gründerinnen und Gründer vor Ort präsent. Mit ihren Veranstaltungen möchten die Partner der Gründungswoche junge Menschen für mehr unternehmerisches Denken und Handeln motivieren und das Interesse an Existenzgründungen wecken. Darüber hinaus richten sich die Veranstaltungen an Gründerinnen, Gründer und auch an diejenigen, die bereits mit dem Gedanken spielen, sich beruflich selbstständig zu machen.