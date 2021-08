Attraktiver Geldpreis wird verlost

Heidekreis. Am 15. August ist der Startschuss für eine neue Runde der Kampagne „Grüne Hausnummer“ gefallen. In Kooperation mit der Energieagentur Heidekreis würdigt die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen mit dieser Auszeichnung das besondere Engagement von Hauseigentümern im Heidekreis für deren energieeffiziente Bau- und Sanierungsprojekte. „Im Heidekreis gibt es viele alte Gebäude, die es wert sind, erhalten zu bleiben und deren Energiebilanz durch energetische Sanierung erheblich verbessert werden kann“, so Theresa Weinsziehr, Leiterin der Energieagentur Heidekreis. Ausgezeichnet werden Bestandsgebäude, die auf ein KfW-Effizienzhausniveau saniert wurden, sowie Neubauten, die den KfW-Effizienzhausstandard 40 erfüllen oder übertreffen. Die ausgezeichneten Hauseigentümer*innen erhalten eine individuelle „GrüneHausnummer“, die am Eigenheim angebracht werden kann, sowie eine Urkunde für ihr vorbildliches Engagement. Darüber hinaus darf sich ein Hauseigentümer zusätzlich über einen Geldpreis in Höhe von 500 Euro freuen, der unter den erfolgreich Teilnehmenden ausgelost wird. Die Bewerbungsbögen sind ab sofort bei der Energieagentur Heidekreis (www.energieagentur-heidekreis.de oder (0 51 62) 9 85 62 98 oder info@energieagentur-heidekreis.de) erhältlich und müssen bis zum 15. September mit den nötigen Nachweisen dort eingereicht werden.