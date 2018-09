Gut 40 begeisterte Jugendliche

Musical- und Filmhits am Sonntag in Walsrode

Heidekreis. Gut 40 Jugendliche des Jungen Chores freuen sich darauf am kommenden Sonntag, 23. September, um 19 Uhr eine voraussichtlich gut gefüllte Walsroder Stadtkirche zu begeistern. Mit viel Spaß und großer Motivation haben sie unter Leitung von Holger Brandt ein Programm mit vielen Muscialhits erarbeitet. Das bunte Programm von Phantom bis ABBA mit Chor, Solisten und kleinen inhaltlichen Einstiegen in die Musicalwelt dauert circa 80 Minuten. Der Eintritt ist frei, am Schluss erwartet die Zuhörer wie immer ein Getränk in geselliger Atmosphäre.Als großen Abschluss der Sommerkonzertreihe hat der Junge Chor ein umfangreiches Musicalprogramm Vorbereitet. Neben bekannten Hits aus „Phantom der Oper“, „König der Löwen“, „Cats“, „Beauty and the Beast“ und dem Film „Frozen“ stehen – mal fetzig, mal balladenhaft – Songs aus „Wicked“ und „Rent“ auf dem Programm. ABBA darf nicht fehlen, und neben vielen Chorarragements sind natürlich auch Solos zu hören – unter anderem aus „Anastasia“.Der Junge Chor besteht aktuell aus gut 40 Jugendlichen im Alter von zwölf bis 21 Jahren und bildet den Anschluss an die Kinderchorarbeit der Stadtkirchengemeinde. Die jungen Sänger lieben die Welt der Musical- und Filmmusik, und so gibt es neben den Chorarrangements auch einige inhaltliche Einwürfe durch Chormitglieder zu sehen und zu hören.