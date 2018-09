Gut vorbereitet zum Vorstellungsgespräch

Gut vorbereitet zum Vorstellungsgespräch

Heidekreis. Die Einladung zum Vorstellungsgespräch ist bereits ein erster Teilerfolg auf dem Weg zum neuen Job. Doch was kann man tun, um für den nächsten Schritt optimal vorbereitet zu sein? Dabei geht es nicht nur um Berufserfahrung und fachliche Kompetenz – hier muss man überzeugen. Themen wie Kleidungswahl, persönliche Darstellung, Körpersprache und „schwierige Fragen“ werden bei dieser Veranstaltung gemeinsam besprochen. Die Ratgeberin zeigt, wie man individuelle Strategien entwickeln kann und dem Gegenüber selbstbewusst und gut gerüstet Rede und Antwort steht. Die Veranstaltung findet statt am Montag, 17. September, von 8.30 bis 13 Uhr bei der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis, Landkreisgebäude, 3. OG, Raum 305. Anmeldeschluss ist der 10. September. Anmeldung per E-Mail an koostelle@heidekreis.de oder Telefon (0 51 91) 97 06 12.