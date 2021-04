Hagelschauer führt zu Unfällen

Buchholz/A7: Ein Hagelschauer war am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr der

Grund für zwei Unfälle auf der A 7 im Bereich Buchholz/Aller. Ein 28-jähriger Bremer

verlor die Kontrolle über seinen VW Golf, kollidierte mit der Schutzplanke und

kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Kurz darauf geriet eine 22-jährige

Langenhagenerin mit ihrem BMW ins Schleudern, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und fand sich an der rechten Schutzplanke quer zur Fahrbahn wieder. Beide Insassen wurden bei den Unfällen leicht verletzt. Der Schaden an Fahrzeugen und Planken wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.