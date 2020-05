Hakenkreuze gesprüht

Marklendorf. In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch sprühten Unbekannte mit roter Farbe jeweils ein Hakenkreuz und die Zahl "88" sowohl auf ein Werbeschild an der Celler Straße als auch an die Rückseite des Dorfgemeinschaftshauses. Über die Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 80 03 50 entgegen.