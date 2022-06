Harald Abel ist Schützenkönig

Esseler haben mit vielen Gästen zwei Tage lang Schützenfest gefeiert

Essel. Los ging‘s am Pfingstsonnabend mit der Proklamation der Kinderkönigin Aurelia Ahten, die sich gegenüber Torben Holzmann und Emily Müller sowie 16 weiteren Kindern durchsetzen konnte. Nach dem Umzug spielten die Esseler Musikanten zünftig auf, während die weiteren Majestäten ermittelt wurden: Jugendkönig wurde Justus Jonas Fischer vor Kiala Volbers und Lea Immermann. Das Rennen um die Königswürde machten die „Ballermänner“ unter sich aus: Hier setzte sich im Stechen Harald Abel gegen Jens Gaczki, Alexander Berger und Thilo Wiedemann – alle 36 Ring – durch und wurde Schützenkönig 2022. Am Abend heizte „Crazy Sound“ den 1000 Besuchern der Schlagerparty so richtig ein.220 Teilnehmer begrüßte Vorsitzender Bodo Tegtmeier zum Königsfrühstück am Pfingstsonntag. Hier erhiellt Aurelia Ahten den Helmut-Rexin-Pokal, bei den Erwachsenen siegte Nico Söhnholz und gewann den Johann-Lehmann-Pokal. Monika Berlin errang nicht nur die Damenwanderkette, sondern hatte auch als Ehrenkönigin die Nase vorn. Die Königsscheiben werden in Essel künftig von Lion Marquardt und Thilo Wiedemann angenagelt, sie lösen Jörg Heitmann und Hans „Kuno“ Völker ab. Als Dank und Anerkennung für die seine langjährige Tätigkeit wurde „Kuno“ schließlich von Willi Dreyer, der sein Amt als Zeremonienmeister an Christian Haubenreißer abgibt, zum Schwarzen König 2022 ausgerufen. Spielmannszug und Esseler Musikanten sorgten anschließend für den musikalischen Rahmen beim Scheibenannageln. Nach dem Umzug begeisterte das Esseler Puppenthaeter der Familie Kaselowski die jüngsten Gäste, bevor am Abend die Top 40 Liveband „Heat“ im wieder bestens gefüllten Festzelt, in dem das Team von KS Veranstaltungskonzepte an beiden Tagen alles in bewährter Art im Griff hatte, den perfketen Schlusspunkt eines tollen Schützenfestes 2022 setzte.