Hauptversammlung

Buchholz. Am Sonnabend, 3. November, um 19 Uhr findet in Plesses Gasthof in Buchholz/Aller die Jahreshauptversammlung der CDU Buchholz/Marklendorf statt. Auf der Tagesordnung stehen neben der Wahl eines Wahlleiters, des Vorsitzenden, der Stellvertreter des Schriftführers und der Beisitzer die Berichte aus dem Gemeinde- und Samtgemeinderat. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung soll der Abend bei Grünkohl mit Kasseler, Bregenwurst , Salz- und Bratkarttoffeln (11,90 Euro pro Person) gemütlich ausklingen. Um rege Beteiligung wird gebeten.