Hauptversammlung der DLRG

Schwarmstedt. Die diesjährige Jahreshauptversammlung der DLRG Schwarmstedt findet am Sonanbend, 14. März, um 17 Uhr in Tepe's Gasthof an der Kirchstraße 12 statt. Antragsschluss ist der 29. Februar. Anträge sind an die Geschäftsstelle zu senden. Auf der Tagesordnung stehen neben der Berichte des Vorstandes mit Aussprache die Berichte der Revisoren, Ehrungen und die Perspektivplanung 2020. Des Weiteren geht es um Maßnahmen wegen der Hallenbadschließung aufgrund der Sanierung sowie Veranstaltungen/Aktivitäten. Das Stimmrecht kann erst nach Vollendung des 16. Lebensjahres ausgeübt werden. Die Jahreshauptversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Stimmberechtigten beschlussfähig. Für örtliche Gliederungen genügt es, dass die Bekanntgabe von Protokollen jeweils zu Beginn der nächsten Versammlung erfolgt.