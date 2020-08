Hauptversammlung der DLRG

Schwarmstedt. Die aufgrund der Corona-Situation abgesagte am 14. März vorgesehene Jahreshauptversammlung der DLRG Schwarmstedt findet nunmehr am Sonnabend, 26. September, um 16 Uhr mit der seinerzeit vorgesehenen Tagesordnung in Schwarmstedt, Breslauer Straße 8 (Reinhard und Annegret Bartling) statt. Da bestehende Abstands- und Maskenregelungen einzuhalten sind, ist eine Anmeldung erforderlich unter E-Mail geschaeftsfuehrung@schwarmstedt.dlrg.de oder Telefon (0 50 71) 27 61.