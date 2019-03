Hauptversammlung der Schützen in Buchholz

Buchholz. Der Schützenverein Buchholz/Aller lädt zu seiner diesjährigen Jahreshauptversammlung am Sonnabend, 9. März, ins Schützenhaus Buchholz ein. Beginn ist um 20 Uhr. Es wird um Erscheinen in Schützenkleidung gebeten. Der Schützenverein Buchholz/Aller bittet seine Mitglieder um rege Beteiligung an der Jahreshauptversammlung.