Schwarmstedt. Der Gemeinderat Schwarmstedt hat seine nächste öffentliche Sitzung am Montag, 31. Mai, um 20 Uhr in der kleinen Sporthalle (Am Schloonberg). Neben der Beratung über den Haushalt, stehen unter anderem eine öffentliche Bürgerfragestunde, Kriterien für die Vergabe von Baugrundstücken (Antrag der SPD Fraktion) und der Bebauungsplan "Esseler Straße Ost" - hier: Auswertung der frühzeitigen Beteiligung sowie Vorlage des Entwurfs- und Auslegungsbeschlusses auf der Tagesordnung. Die öffentlichen Beratungsunterlagen sind auch im Internet unter www. schwarmstedt.de abrufbar.