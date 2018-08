Heide-Wendland-Filmklappe startet wieder zum neuen Schuljahr

Heidekreis. Nun findet sie schon zum sechsten Mal statt – die Heide-Wendland-Filmklappe –, der regionale Kurzfilmwettbewerb für Schüler aus dem nordöstlichen Niedersachsen. Aus den Landkreisen Heidekreis, Uelzen, Harburg, Lüneburg und Lüchow-Dannenberg können noch bis zum 15. September Filmbeiträge eingereicht werden. Am 6. November findet die Preisverleihung im Filmpalast Lüneburg statt.

„Nach den tollen Erfolgen der Preisträger unserer regionalen Filmklappe auf der letzten Niedersachsenfilmklappe geht der Lokalwettbewerb nun in die nächste Runde“, freut sich Ekkehard Brüggemann, Koordinator der Heide-Wendland-Filmklappe und Leiter des Medienzentrums im Landkreis Harburg. „Im vergangenen Jahr wurde in Aurich der Dokumentarfilm „Verpiss dich“ von der Schule am Schiffshebewerk in Scharnebeck mit einem Filmpreis für „Gesellschaftspolitisches Engagement ausgezeichnet“, berichtet er. Auch Katja von Zweydorff, die seit diesem Jahr als Koordinatorin der Jury- und Pressearbeit im Rahmen des Filmwettbewerbs fungiert und die Fächer Kunst und Französisch am Gymnasium Johanneum Lüneburg unterrichtet sowie als Filmlehrerin und Filmberaterin in der Region Nord-Ost tätig ist, blickt gespannt auf den neuen Durchlauf und die Wettbewerbsbeiträge. „Filmbildung auf flächendeckender Ebene im Rahmen der Heide-Wendland-Filmklappe zu fördern und besondere kreative Leistungen durch die Verleihung eines Filmpreises zu ehren, ist großartig“, sagt Katja von Zweydorff. „Immerhin“, so erläutert sie, „kommt der Filmbildung bei der Schulung der Medienkompetenz, die sich auf die Bereiche Medienkunde, Mediennutzung, Medienkritik und Mediengestaltung stützt, eine herausragende Rolle zu. Dieser Aspekt soll durch entsprechende Aktivitäten auf filmischem Gebiet verstärkt auch ins Bewusstsein der Öffentlichkeit treten.“ Eine fachlich gut besetzte Jury unterstützt die Ziele der Heide-Wendland-Filmklappe. Weitere Informationen sind zu finden unter www.heide-wendland-filmklappe.de.