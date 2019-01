Heidekreis wieder in Berlin präsent

Internationale Grüne Woche bis 27. Januar

Heidekreis/Berlin. Bereits zum achten Mal präsentiert sich der Heidekreis gemeinsam mit der Erlebniswelt Lüneburger Heide auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin vom 18. bis 27. Januar. In der Niedersachsenhalle auf Stand 115 ist der Messestand des Heidekreises mal wieder ein echter Hingucker. Lebhafte farbenfrohe Bilder wecken Sehnsucht und Freude auf die Lüneburger Heide. Am Sonntag, 20. Januar, belebt die LEADER-Region „Kulturraum Oberes Örtzetal“ mit verschiedenen Aktionen den Messestand und mit Tanz- und Chorauftritten die Bühne.Das Holzpferdchen „Mona“ steht auch in diesem Jahr für ein stilechtes Foto vor wunderschöner Heidekulisse am Heidekreisstand bereit und wird die Messegäste wieder magisch anziehen. Am ersten Sonntag wird sich die LEADER-Region „Kulturraum Oberes Örtzetal“ zum dritten Mal nach 2005 und 2012 auf der IGW präsentieren. Die Landjugend Wietzendorf, die Wietzendorf Touristik, die Schäferfamilie Cassier-Koch und der Imkerverein Wietzendorf werden mit verschiedenen Aktionen am Heidekreisstand Interesse wecken. Jeweils zwei Auftritte auf der Bühne in der Niedersachsenhalle absolvieren die Volkstanzgruppe und der Posaunenchor Wietzendorf. Neben diesen Anziehungspunkten sind den Akteuren das Brauchtum und die Tradition wichtig. So freut sich das Standpersonal über die tatkräftige Unterstützung der Majestäten des Heidekreises. Die Heide-, Ernte- und Blaubeerkönigin und der Kartoffelkönig sind an verschiedenen Tagen am Stand und auf der Bühne zu finden. Auf sympathische Art berichten sie den Gästen von ihrer Heimat und ihrem Ehrenamt.Der Messestand ist mit Mitarbeitern des Heidekreises, der Erlebniswelt Lüneburger Heide, der Touristinformationen und den Landfrauen fachlich gut besetzt, um die vielfältigen Fragen der interessierten Messegäste zum Heidekreis und seinen Attraktionen beantworten zu können. Nach den erfolgreichen Messeauftritten der vergangenen sieben Jahre ist auch Braumeister Bernd Meyer mit seinem „Schnuckenbräu“ wieder mit dabei. Prominente Gästeaus Politik und Wirtschaft des In- und Auslandes werden erwartet, die sich auf derGrünen Woche informieren. Besonders aber freut sich das Team auf Besucher aus der heimatlichen Heide.Weitere Informationen zur Grünen Woche sind zu finden unter www.gruenewoche.de und speziell aus der Niedersachsenhalle unter www.niedersachseninberlin.de.