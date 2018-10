Heidekreisklinikum lädt ein

Infoabende rund um Schwangerschaft und Geburt

Heidekreis. Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Walsrode veranstaltet den nächsten Infoabend für werdende Eltern am Dienstag, 30. Oktober. Dr. med. Christiane Thein und ihr Team aus Kinderärzten, Anästhesisten, Hebammen und Krankenschwestern stehen für Fragen rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit zur Verfügung. Anschließend besteht die Möglichkeit, den Kreißsaal, die Wochenbett- und Neugeborenenstation zu besichtigen. Weitere Infos über das Sekretariat der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe unter Telefon (0 51 61) 6 02 14 51.Der nächste Informationsabend zum Thema „Die ersten Tage nach der Geburt – Ein guter Start im Heidekreis-Klinikum“ findet am Donnerstag, 15. November, statt. Die Stillberaterinnen Ilse-Marie Lentz (Kinderkrankenschwester) und Inga Diers (Hebamme) informieren regelmäßig jeden dritten Donnerstag im Monat über die Themen Bonding und Bindung, Stillen und Flasche sowie Möglichkeiten einer gemeinsamen Unterbringung im Klinikum. Weitere Infos über das Sekretariat der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe unter Telefon (0 51 61) 6 02 14 51.Chefarzt Dr. med. Michael Abend und sein Ärzteteam der Finkelstein-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin bieten im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gesundbildung“ regelmäßig jeden zweiten Mittwoch im Monat einen Vortragsabend zu den Themen Säuglingspflege und Vorsorgeuntersuchungen im Kindesalter an. Am Mittwoch, 14. November, heißt das Thema „Inhalte und besondere Themen der Vorsorgen jenseits des Säuglingsalters“. Es werden Fragen hinsichtlich der Entwicklung und nötigen Vorsorge für das Kind umfassend beantwortet, erörtert und diskutiert. Weitere Infos über das Sekretariat der Finkelstein-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin unter Telefon (0 51 61) 6 02 14 31.Alle Infoabende finden im Gesundheitszentrum, Saarstraße 16, am Heidekreis-Klinikum Walsrode statt. Der Seminarraum befindet sich im 3. OG. Beginn ist wie gewohnt um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Der Eltern-Baby-Treff ist ein neues Angebot der Geburtshilfe Walsrode für Eltern mit Babys bis zum achten Lebensmonat und für Schwangere, die sich vorgeburtlich informieren möchten. Die ersten Tage und Monate mit Baby sind sehr aufregend. Der Tagesrhythmus gestaltet sich neu und stellt die Eltern vor neue Herausforderungen. Wenn das Baby auf der Welt ist, ergeben sich oft noch viele Fragen, besonders zu den Themen Stillen, Handling, Beikost und Schlafen. Der Eltern-Baby-Treff bietet die Gelegenheit, andere Eltern mit ihren Babys kennenzulernen, sich auszutauschen und offene Fragen beantwortet zu bekommen. Hier stehen die Stillberaterinnen Ilse-Marie Lentz (Kinderkrankenschwester) und Inga Diers (Hebamme) mit ihren Erfahrungen gerne zur Verfügung. Das nächste Eltern-Baby-Treffen findet am 14. November (jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat) von 14 bis 15.30 Uhr im Speiseraum (EG) des Heidekreis-Klinikums Walsrode, Robert-Koch-Straße 4 statt. Weitere Infos über die Station der Gynäkologie und Geburtshilfe unter Telefon (0 51 61) 6 02 17 52.