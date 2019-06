Heinrich Lohse holt Titel „Könige der Könige“

Heiner Volbers und Lennard Glanz regieren das Schützenvolk in Nienhagen

Nienhagen. Eine sehr gute Beteiligung und spannende Wettkämpfe zeichneten das Königs- schießen in Nienhagen aus. Am 1. Juni schossen die Kinder um die Königswürde und ermittelten die Sieger im Plaketten- und Pokalschießen. Jugendleiter Marvin-Leander Michaelis gab die Ergebnisse für seine Kindergruppe bekannt. Kinderkönig wurde Lennard Glanz vor seiner Schwester Luise und Lukas Detering. Die Kinderplakette und den Kinderpokal konnte Lukas Detering entgegennehmen.Am 2. Juni kämpften die Erwachsenen um Titel und Pokale. Schießsportleiter Ingo Böhmer gab die Ergebnisse für die Erwachsenen bekannt. Heinrich Lohse holte sich den Titel „König der Könige“. Marlene Maliske gewann den Ulla-Küster-Pokal und Jürgen Rinkel die Senioren- Plakette. Weitere Ergebnisse – Damenplakette Gold: Kirsten Detering, Silber: Marlene Maliske, Bronze: Elke Lohse. Herrenplakette Gold: Kai Bäßmann, Silber: Holger Lammers, Bronze: Milan Lohse. Altersplakette Damen Gold: Annegret Plotzky, Silber: Annegret Fegebank, Bronze: Marlene Maliske. Altersplakette Herren Gold: Heino Fegebank, Silber: Wilfried Küster, Bronze: Heinrich Lohse. Nach mehrmaligem Stechen wurde Heiner Volbers Schützenkönig. Ihm zur Seite stehen Jörg Detering als 1. Ritter und seine Tochter Celine als 2. Ritter. Nach der Siegerehrung wurde gegrillt und mit einem gemütlichen Beisammensein klang der Tag fröhlich aus.Die Schützenfestvorbereitungen beginnen am Freitag, 14. Juni, mit dem Schmücken des Festzeltes. Das Schützenfest beginnt am Sonnabend, 15. Juni, um 16.30 Uhr mit der Königsproklamation und dem anschließendem Festessen. Es folgen die Standartenweihe durch den Vorsitzenden des Kreisschützenverbandes Fallingbostel Hans-Heinrich Wussow, Ehrungen und Übergabe der Pokale und Plaketten.Nach dem Antreten und Kranzniederlegung am Ehrenmal werden die Königsscheiben ausge- bracht. Nach Rückkehr beginnt das Tanzvergnügen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informatio- nen unter www.schuetzenverein-nienhagen.eu.