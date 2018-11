Herbst-Sitzung der Lokalen Aktionsgruppe im Aller-Leine-Tal

Themen am 27. November: Energie-Rundweg, Touristische Infrastruktur und LEADER-Zwischenstopp

Aller-Leine-Tal. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) der LEADER-Region Aller-Leine-Tal trifft sich am Dienstag, 27. November, um 17 Uhr im Burghof Rethem (Aller), Lange Straße 2, 2736 Rethem (Aller) zu ihrer Herbst-Sitzung. Alle interessierten Bürger sind herzlich eingeladen, an der öffentlichen Sitzung teilzunehmen und bei Bedarf ihre Fragen und Anregungen einzubringen. Die beiden Projekte, die in dieser Sitzung beraten werden, widmen sich dem Thema Tourismus. Das Rundweg-Projekt in Schwarmstedt sieht einen thematischer Erlebnisrundweg mit interaktiven Stationen im Ortskern von Schwarmstedt vor, der das Thema „Energie zum Anfassen“ aufgreift, um die Besucher des Rundweges zum Thema Klimaschutz und Energie zu sensibilisieren. In einem weiteren Projekt möchte die Stadt Rethem (Aller) ein multifunktionales Gebäude im Londypark neu bauen und das touristische Angebot damit aufwerten.Bevor die LAG-Mitglieder in die Adventszeit und die letzten Wochen des Jahres 2018 entlassen werden, steht noch der Austausch zu weiteren Themen an: Die strategische Jahresplanung für das Jahr 2019 und die Diskussion über den LEADER-Zwischenstopp, der im Oktober stattfand.Bei Fragen rund um LEADER oder bei Interesse an der Mitarbeit in der LAG wenden Interessierte sich gerne an Lisa Hitzmann vom Büro KoRiS, der Regionalmanagerin für das Aller-Leine-Tal, Telefon (05 11) 59 09 74 30 oder hitzmann@koris-hannover.de.