Heute Aktion für die Tafel

Schwarmstedt. Über die Hälfte der Tafeln in Niedersachsen waren in den vergangenen Monaten ganz oder teilweise geschlossen. Eine stationäre Ausgabe der Waren war nicht möglich. Auch vor Ort in Walsrode und Schwarmstedt mussten die Bedürftigen und Helfer mit erheblichen Einschränkungen zurechtkommen.Daher bitten die Mitglieder der Rotary-Jugendorganisation Rotaract: „Unterstützen Sie die Tafeln am heutigen Sonnabend, 30. Mai, mit Ihrem Einkauf!" Der Rotaract Club Schwarmstedt-Walsrode platziert im Ein-und Ausgangsbereich teilnehmender Supermärkte gut sichtbar leere Einkaufswagen, in denen Produkte für die Weitergabe an die Tafeln in Schwarmstedt und Walsrode gesammelt werden.

In Schwarmstedt beteiligt sich EDEKA Wilde an der Aktion.