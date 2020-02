Hilfe zur Selbsthilfe

Workshops für Pferdeliebhaber

Heidekreis. Wer sich in sein Auto setzt und durch Niedersachsen fährt, sieht gefühlt an jedem zweiten Haus Pferde. Schaut man genauer hin, sind Unterschiede erkennbar. Manchmal stehen Herden auf großen, grünen Weiden. Andere stehen auf Sandplätzen. Die Pferde auf dem Seemoorhof leben auf einem Paddocktrail. „In unserem dichtbesiedelten Land stehen keine weitläufigen Flächen zur Verfügung, auf denen Privatpersonen ihre Pferde halten könnten“, sagt Katja Essinger. Die Pferdetherapeutin ist der Ansicht, dass dies kein Grund ist, ein Pferd in eine Box zu sperren. Auch die übliche Kombination aus Boxen- und Paddockhaltung hält sie für nicht artgerecht. „Pferde sind Fluchttiere. Sie müssen nicht nur ständig ihren Körper trainieren, sondern auch ihr Gehirn. Pferde lernen sehr schnell, eben weil sie als Beutetiere neue Situationen erkennen und Handlungsmöglichkeiten finden müssen.“ Deshalb sieht sie Endloswege – gerade für kleine Grundstücke – als beste Möglichkeit, Pferde naturnah zu halten. Diese sogenannten Paddocktrails sind eine besondere Art des Offenstalls und bietet den Pferden die Möglichkeit, sich viel zu bewegen, was ihrer Natur entspricht. Pferde sind in freier Wildbahn bis zu 18 Mal am Tag unterwegs auf der Suche nach Futter und Wasser – und dieses meist im gemächlichen Schritt. „Seit unsere Pferde auf dem Paddocktrail leben, müssen wir uns um den Muskelaufbau nicht mehr kümmern, das lässt mehr Zeit, mit ihnen das zu machen, was die Pferde lieben: eines lernt gerne Zirkusübungen, ein anderes wandert gern durch die Heide.“Mit dem Paddocktrail hat man als Pferdehalter schon ein gutes Fundament für die Gesundheit seiner Vierbeiner gelegt. „Aber wer mag sich bewegen, wenn die Füße weh tun?“, fragt Peter Essinger, der auf dem Seemorhof für die hufkranken Pferde zuständig ist. „Man versucht irgendwie vorwärts zu kommen, humpelt, um den schmerzenden Fuß zu entlasten, spannt dadurch die falschen Muskeln an und bringt seinen ganzen Körper aus der Balance. Das geht Pferden ähnlich. Wenn die Hufe nicht gut bearbeitet wurden, schmerzen sie. Das fällt durch Lahmheiten auf.“ Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist ein Barhufbearbeiter zu rufen, der nicht nur den Huf perfekt bearbeiten kann, sondern dabei stets den gesamten Körper – alles was drüber ist – im Blick hat. Wenn das Ungleichgewicht nicht zu lange bestanden hat, kann das Pferd den Rest selbst erledigen und die Verspannungen lösen. Wenn das ein paar Tage nach der Hufbearbeitung nicht erfolgt ist, muss ein Körpertherapeut, zum Beispiel Osteopath gerufen werden.Das Problem, dem sich die Essingers in der Vergangenheit, auch stellen mussten: Wo finde ich den passenden Spezialisten? „Meine Stute konnte nicht galoppieren, aber keiner konnte mir sagen, woran das lag, deshalb habe ich Pferdeosteopathie studiert. Ich fand heraus, dass das Problem ganz unten in den Hufen saß. Dass mein Mann jetzt Barhufbearbeiter ist, war die logische Konsequenz“, schmunzelt Katja Essinger. Jetzt hat aber nicht jede Pferdebesitzerin die Ambition oder die Zeit, diese Ausbildungen zu absolvieren. Auf dem Seemoorhof wird deshalb Hilfe zur Selbsthilfe angeboten. Im Workshop „Pferdebewegung verstehen“ lernen die Pferdemenschen, durch eine Kombination aus praktischen Übungen und solidem Wissen nicht nur die Zusammenhänge im Pferdekörper kennen. Im Hufkurs lernen die TeilnehmerInnen die Pferdehufe in Aufbau und Funktion kennen. Sie werden im Praxisteil angeleitet, einige Pflegearbeiten am Huf selbst auszuführen. Damit wäre das Problem, dass der Schmied den Termin verschiebt, schon etwas kleiner. Im dritten Workshop konzipieren die Teilnehmer unter fachkundiger Anleitung ihr eigenes kleines Pferdeparadies am Haus. – Da möchte man gerne Pferd sein!Termine zu verschiedenen Workshops: 22./23. Februar – Pferdebewegung verstehen; 21./22. März – Hufkurs und 28. März – Paddocktrail verstehen und gestalten.