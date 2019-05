Schon Tradiotn bei der Feuerwehr Bothmer

Bothmer. Zur mittlerweile traditionellen Himmelfahrts-Radtour von und mit der Freiwilligen Feuerwehr Bothmer sind am Donnerstag, 30. Mai, alle Bothmeraner, Schwarmstedter sowie alle Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Bothmer und alle, die Lust und Laune auf nette Menschen und eine schöne Radtour haben ganz herzlich eingeladen. Die sorgfältig ausgearbeitete Tour startet um 13 Uhr am Feuerwehr-Gerätehaus in Bothmer. Damit auch jeder Teilnehmer das Gerätehaus wieder entspannt erreicht, werden auf der Strecke mehrere Pausen stattfinden. Während dieser Pausen werden Kaltgetränke, sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Nach Rückkehr, um circa 17 Uhr, wird im Anschluss am Gerätehaus noch gegrillt. Dazu sind auch selbstverständlich „Nicht-Mitfahrer“ herzlich eingeladen. Die Freiwillige Feuerwehr Bothmer freut sich auf viele Teilnehmer, sowohl zur Radtour, als auch zum anschließenden Grillen.