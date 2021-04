Hinweise zur Abstimmung

Schwarmstedt. Die Abstimmung für den Bürgerentscheid zum Heidekreisklinikum ist am Sonntag, 18. April, von 8 bis 18 Uhr einfach möglich, denn jede Stimme zählt. Die Samtgemeinde Schwarmstedt bittet alle Wähler, für die Abstimmung im Wahllokal einen eigenen Kugelschreiber sowie einen Ausweis mitzubringen und – wie beim Einkaufen – einen Mundschutz zu tragen. Das vollständige Hygienekonzept für die Abstimmung hängt in den Wahllokalen zur Einsicht aus. Die beiden Wahlbezirke in der Gemeinde Essel wurden neu aufgeteilt: Wahlberechtigte aus dem Ostenholzer Moor und dem „Esseler Wald“ wählen ab sofort im Wahlbezirk Engehausen mit.