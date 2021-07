Holz entwendet

Schwarmstedt. Führen die derzeitigen Holzpreise zu solchen Umständen, fragt sich die Polizei. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle im Heckenbergweg in Schwarmstedt diverses Bauholz im Gesamtwert von 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Schwarmstedt erbeten.