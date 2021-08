Hundegeschichten

Schwarmstedt. Am Donnerstag, 26. August, um 16 Uhrlädt der Senioren- und Behindertenbeirat zu einer Lesung der Buchautorin Helga Jürgens in seine Räume an der Hauptstraße 4 ein. Helga Jürgens beschäftigt sich in ihrem neuen Buch mit der Beziehung Mensch Hund, dargestellt am Schicksal einzelner Vierbeiner.