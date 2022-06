Impfaktion

Grethem. Nach dem großen Erfolg mit vielen Impfungen Anfang Juni hat die Familie

Rose in Grethem beschlossen, am 16. Juni von 10 bis 16 Uhr noch einen Termin anzubieten. Das gilt für alle Corona-Impfungen ab zwölf Jahren. Vor Ort am Fährweg 1 in Grethem ist wieder der ehemalige Hausarzt Lutz Lampe sowie das bewährte Team der Johanniter-Unfall-Hilfe aus Schwarmstedt. Landwurst Rose spendiert für Imflinge und Angehörige Kaffee und einen kleine Snack.